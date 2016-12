Emergenza freddo: Medicina solidale, a Roma ambulatori aperti anche 24 e 31 dicembre

Durante il periodo di Natale, in special modo in questi giorni in cui un’ondata di freddo è tornata a colpire Roma, l’associazione “Medicina solidale” terrà aperti i propri ambulatori per aiutare e sostenere le persone in stato di disagio economico, in particolare i senza fissa dimora, che più di tutti soffrono per questo abbassamento delle temperature. Saranno quindi attivi tutti i giorni, compresi il 24 e il 31 dicembre, gli ambulatori di strada gestiti dall’associazione a Tor Bella Monaca, Tormarancia, piazza Caduti della Montagnola, nelle prossimità della casa di detenzione di Regina Coeli e anche sotto il colonnato di piazza San Pietro. Da alcuni mesi, inoltre, l’Elemosineria apostolica della Santa Sede ha messo a disposizione un camper-ambulanza per gli interventi in tutta Roma soprattutto in aree con una forte presenza di stabili occupati. Nel pomeriggio di ieri i volontari di Medicina solidale con il camper hanno portato la propria assistenza nel quartiere Ponte Di Nona. “Con l’arrivo delle basse temperature – ha dichiarato Lucia Ercoli, direttore sanitario di Medicina solidale – aumenta esponenzialmente il numero delle persone che si rivolgono ai nostri centri, sia per cercare cura ai loro problemi di salute, ma anche per cercare un riparo o un modo per riscaldarsi. Ci impegniamo, quindi, affinché queste persone trovino sempre aperte le porte dei nostri ambulatori, dove i nostri volontari faranno del loro meglio per aiutarli e per stare loro accanto in questo periodo di emergenza”.