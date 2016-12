Emergenza freddo: Genova, apre il “Servizio di convalescenza protetta” della Fondazione Auxilium

Per rispondere all’emergenza freddo ha aperto oggi a Genova il “Servizio di convalescenza protetta” della Fondazione Auxilium, realizzato in collaborazione con Caritas diocesana, Asl 3 Genovese e Istituto Irccs San Martino-Ist. Rimarrà attivo per tutto l’inverno, fino a marzo, presso il Padiglione 10 dell’ospedale genovese grazie al sostegno della Regione Liguria. “Il Servizio – spiegano dalla Fondazione Aiuxilium – rappresenta un presidio sanitario e sociale di grande efficacia che mette a disposizione 15 posti letto per uomini e donne e accoglie persone che vivono in strada e che necessitano di un periodo di convalescenza a causa di patologie non acute, ma a rischio di peggioramento se esposte al freddo”. Infatti, da una parte, “con questa struttura l’Istituto San Martino-Ist può gestire ancora meglio l’afflusso spesso consistente di persone che ricorrono al Pronto soccorso con affezioni da freddo e che non potrebbero essere ricoverate a lungo, tornando così repentinamente al rischio in strada”. Dall’altra “la Fondazione Auxilium, al contempo, ha modo di prendersi cura di persone che spesso non si rivolgono ai servizi territoriali e, nel periodo di convalescenza, intessere con loro una prima relazione di fiducia, condizione necessaria all’avvio di qualsiasi percorso di percorso di reinserimento”.