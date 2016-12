Diocesi: Padova, nota della curia diocesana su sacerdote indagato

“Siamo a conoscenza di un’indagine in corso che riguarda un nostro presbitero diocesano, a cui sono stati contestati reati molto gravi. È una situazione che ci addolora profondamente e ci auguriamo venga fatta tempestiva e piena verità sui fatti”. Lo si legge in una nota della diocesi di Padova, dove un sacerdote sarebbe indagato con accuse di violenza privata e sfruttamento della prostituzione. “Al momento – prosegue il comunicato – non abbiamo elementi sufficienti di valutazione per prendere provvedimenti di ordine canonico. Rimane profondo dolore e sconcerto come Chiesa per situazioni che – reali o presunte – portano scandalo. Il nostro pensiero di vicinanza va in particolare alla comunità parrocchiale”.