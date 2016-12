Diocesi: Padova, don Giuliano Zatti è il nuovo vicario generale

È don Giuliano Zatti il nuovo vicario generale della diocesi di Padova, nominato dal vescovo Claudio Cipolla. A partire da gennaio 2017 prenderà il testimone da monsignor Paolo Doni, che con la fine del 2016 lascia l’incarico e prosegue il suo ministero come amministratore parrocchiale a Bertipaglia. Annunciando la nomina in una lettera, mons. Cipolla ha rinnovato la gratitudine a don Doni per il servizio prestato e gli ha formulato gli auguri per il nuovo compito, e ha ringraziato don Zatti per essersi reso disponibile. “L’ho scelto – ha scritto il vescovo – perché apprezzo il tratto discreto e umile, la preparazione teologica e spirituale, soprattutto nel dialogo interreligioso, la conoscenza dei preti e dei diaconi […] gli ho chiesto di unirsi a me per ‘servire’ la nostra Chiesa”. Don Zatti è attualmente direttore dell’Istituto San Luca per la formazione permanente del clero, delegato vescovile per il diaconato permanente e responsabile del Servizio diocesano per le relazioni cristiano-islamiche. È membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei consultori, nonché docente di teologia delle religioni e di monoteismi in Facoltà teologica del Triveneto e all’Istituto superiore di Scienze religiose. È inoltre membro delle Commissioni della Conferenza episcopale Triveneto per il presbiterato e per il diaconato. A livello nazionale è membro del Gruppo Islam dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei. Nato a Candiana (Padova) nel 1963, don Zatti è stato ordinato in cattedrale a Padova il 12 giugno 1988 dal vescovo Filippo Franceschi. Il vicario generale è una figura prevista dal codice di diritto canonico. Come il vescovo ha potestà esecutiva su tutta la diocesi, tranne che per gli atti che richiedono un mandato speciale del vescovo, è responsabile dell’attività della Curia e fa parte di diritto del consiglio episcopale.