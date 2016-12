Diocesi: Casale Monferrato, il 2017 si apre con un concerto dedicato all’Europa e alla pace

Sarà il concerto “Natale in Europa – a 60 anni dal Trattato di Roma” ad aprire gli appuntamenti culturali del 2017 nella diocesi di Casale Monferrato. Domenica 1° gennaio, alle 17.30, la cattedrale di sant’Evasio, nell’ambito di “Cantiere Speranza”, ospiterà infatti un viaggio nel Natale europeo proposto dalla cappella musicale della cattedrale, diretta da Anna Maria Figazzolo, attraverso i canti della tradizione natalizia di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. I brani saranno accompagnati da Matteo Camagna, all’organo, e dal Quintetto di Ottoni della Cattedrale di Vercelli. Alla musica sarà affiancata la lettura di brani, proposti dal Collettivo Teatrale di Casale Monferrato, tratti dal messaggio di Papa Francesco per la 50ª Giornata mondiale della pace e da alcuni discorsi tenuti da Giorgio La Pira e Václav Havel. “Abbiamo voluto dedicare questo appuntamento all’Europa – spiega Riccardo Calvo, responsabile del servizio diocesano per la pastorale della cultura – perché a 60 anni dal Trattato di Roma ci ostiniamo a credere che, nonostante le difficoltà, il destino dell’Italia sia l’Europa e il destino dell’Europa sia la pace”. “Per questo – conclude – anche alla luce dei fatti recentemente accaduti a Berlino, il concerto diventerà occasione di riflessione sulla pace, nella Giornata che da 50 anni la Chiesa cattolica dedica a questo tema”.