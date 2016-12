Diocesi: Caritas Padova, il 31 dicembre torna il “Capodanno per i giovani”. Aperte le iscrizioni

Per il sesto anno consecutivo Caritas Padova, insieme alla Pastorale dei giovani, organizza il Capodanno Caritas per i ragazzi dai 18 ai 35 anni: un’occasione per vivere un’esperienza di servizio accogliente e nello stesso tempo divertente, che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di 250 persone. Appuntamento, come gli anni scorsi, sabato 31 dicembre, alle ore 9, in seminario Minore di Rubano (via Rossi 2), dove – spiegano i promotori – ci sarà l’accoglienza e la colazione tutti insieme. Seguirà un momento di conoscenza e di formazione, per fare gruppo ma anche per capire motivazioni, desideri, aspettative nell’accogliere questa proposta che “vuole portare gioia, incontro, condivisione e allegria in comunità residenziali per disabili, tossicodipendenti, emarginati”. Quest’anno si aggiunge anche la condivisione con le esperienze di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Dopo il pranzo si partirà, in gruppetti, per le diverse destinazioni: ci sarà chi andrà ad animare case di riposo, residenze per disabili di diversa gravità, centri diurni, accoglienze varie. Alle 19 il rientro in seminario Minore per una verifica dell’esperienza, un momento di preghiera e riflessione e poi tutti “al lavoro” per la cena e l’animazione fino allo scoccare della mezzanotte. Dopo il brindisi la festa continuerà.L’esperienza è aperta a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni. Iscrizioni (entro il 27 dicembre) sul sito di Caritas Padova.