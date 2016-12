Berlino: il vescovo di Nizza scrive al vescovo di Berlino, messaggio di “fraternità e vicinanza”

Un messaggio di “fraternità, vicinanza e solidarietà” è stato inviato dal vescovo di Nizza, André Marceau, all’arcivescovo di Berlino, Heiner Koch, in queste ore drammatiche che si stanno vivendo in Germania e a Berlino a seguito dell’attentato terroristico del 19 dicembre.

“Questo terribile attentato – scrive il vescovo Marceau – mi riporta alla notte del 14 luglio a Nizza. Come vescovo di questo città, esprimo a lei e alla popolazione della sua diocesi, in questo momento terribile, la mia vicinanza, solidarietà e le assicuro la mia preghiera e quella dei miei fedeli. Ancora una volta viene minacciata la già difficile ricerca dello spirito di fraternità, unica via per dare corpo a una società pacificata. La nostra volontà non deve indebolirsi. Nonostante tutto, dobbiamo continuare a portare un messaggio di Speranza e di Pace. Che Dio ci dia la forza. Cristo ha aperto la strada”.