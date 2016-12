Terremoto: anche ultimo allevatore ha lasciato oggi Castelluccio di Norcia

(DIRE-SIR) – “Oggi anche l’ultimo allevatore ha lasciato il borgo di Castelluccio di Norcia, adesso ci sono solo i militari. Per Emiliano Brandimarte, questo è il suo nome, si trattava di una lotta contro il tempo perché i suoi animali, ben 60 cavalli, non potevano continuare a vivere all’aperto in quanto sta per cadere la neve e gli animali avrebbero rischiato la morte. La discesa a valle dei cavalli si è tenuta oggi, 20 dicembre, a partire dalle 9, quando la mandria ha iniziato la transumanza dall’altipiano di Castelluccio sino alla Valle di Norcia, discendendo di 1000 metri di quota. L’operazione di transumanza, con partenza da Castelluccio alle 9.00, è stata gestita da numerosi amici di Emiliano che, cavalcando i loro cavalli, hanno portato al sicuro gli animali”. Così Raffaele Capponi, agronomo, coordinatore delle Guide ambientali escursionistiche (Aigae) dell’Umbria. “I sismi del 24 agosto e in misura ancora maggiore quello del 30 ottobre – continua Capponi – hanno causato la lesione e il crollo di numerose abitazioni e di strutture turistiche (agriturismi, rifugi, ristoranti e trattorie, negozi di prodotti agricoli locali) di Castelluccio di Norcia e dei dintorni. La gravità e la diffusione dei danni alle strutture ha costretto gli abitanti di Castelluccio di Norcia, dichiarato nella sua interezza ‘zona rossa’ presidiata dalle forze dell’ordine, ad abbandonare il paese trasferendosi in strutture di accoglienza di emergenza a Norcia”.

Alcuni allevatori “hanno però voluto resistere a vivere e a lavorare sull’altopiano di Castelluccio di Norcia. Allevatori di bovini, di ovini e di cavalli con l’avvicinarsi dell’inverno quasi tutti hanno via via scelto di trasportare i loro animali a valle per sfuggire i rigori della stagione invernale”. “Fino ad oggi un solo allevatore aveva resistito impavidamente insieme ai suoi 60 cavalli: Emiliano Brandimarte. Ora con le previsioni meteorologiche che prevedono l’arrivo della neve e del gelo anche Emiliano ha dovuto lasciare l’altopiano. Adesso Castelluccio è un borgo vuoto e silente in balia delle raffiche di vento e dei turbini di neve. Tra qualche mese, alla fine dell’inverno, i cavalli però faranno il percorso a ritroso, ritornando ancora sull’altopiano per riprendere la loro vita brada tra i pascoli e i fiori spontanei, avanguardia di quel popolo di agricoltori che vogliono tornare a Castelluccio a coltivare lenticchie, cicerchie, farro per la gioia dei turisti e dei visitatori”. (www.dire.it)