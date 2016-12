Natale: Università Cattolica, iniziative in tutte le sedi dell’ateneo con presepe, musica, liturgie, solidarietà

Musica, meditazione, poesia e solidarietà: sono gli ingredienti con cui ci si prepara al Natale nelle sedi dell’Università Cattolica. Un’iniziativa che accomuna tutte le sedi è quella dei biglietti d’auguri realizzati nel laboratorio ludico-espressivo “Questo Natale, dona un disegno”, gestito dagli studenti del master in “Relazioni d’aiuto in contesti di sviluppo e cooperazione nazionale e internazionale”. Si parte con Milano, dove, fino al 27 gennaio, nel chiostro del Sacro Cuore di largo Gemelli, è allestito un grande presepe, le cui statuine sono state modellate da tre scultori: Marcello Aversa, Marco Bonechi e Luca Cavalca. Il presepe è protagonista anche nello spazio Montini di Brescia, dove è ospitata una mostra di presepi moderni realizzati dagli studenti delle accademie artistiche cittadine. A Piacenza, invece, in occasione del Graduation day del Double Degree della facoltà di Economia e giurisprudenza in programma giovedì 22 dicembre, un coro di bambini di una scuola media canterà canzoni natalizie per augurare un buon Natale a tutti. Infine, si chiama “Regala un sorriso” ed è l’iniziativa di solidarietà promossa dal Fondo carità del Policlinico Gemelli di Roma: nella hall dell’ospedale sarà infatti possibile sostenere attività e progetti delle 40 associazioni che sostengono l’azienda ospedaliera. Ogni mattina, inoltre, per tutto il periodo dell’Avvento, la santa messa trasmessa dalla cappella “Giuseppe Moscati” del Policlinico va in onda sul canale Tv2000.