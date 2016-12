Diocesi: Rieti, Meeting dei giovani 6, 7, 8 gennaio ad Amatrice. Attesi partecipanti da tutta Italia

“Solo l’amore”: è questo il tema del Meeting dei Giovani che si tiene ad Amatrice, località pesantemente colpita dal terremoto, dal 6 all’8 gennaio 2017 per iniziativa della diocesi reatina guidata da monsignor Domenico Pompili. La tre giorni, aperta ai giovani di tutta Italia, vuole essere una full immersion sull’amore “a partire – si legge in una nota della diocesi – da quello che si respira nell’aria. Perché oggi la stessa idea dell’amore rischia di essere considerata un sogno impossibile. Non si concilia con le statistiche che affermano una tendenziale crescita degli individui isolati. I single, maschi o femmine che siano, sono la gran parte, mentre le famiglie vivono una decrescita infelice”. Il programma prevede, nel primo giorno, la proiezione del film di Erik Gandini “La teoria svedese dell’amore” basato sul manifesto proposto dal parlamento svedese nel 1972: “La famiglia del futuro”. Il concetto trattato è che, spiega la nota della diocesi, “ogni relazione umana autentica si basa sull’indipendenza: quella della donna dal marito, quella degli adolescenti dai genitori, quella degli anziani dai figli. L’indipendenza però limita i contatti e le interazioni: metà della popolazione si ritrova a vivere sola”. Nel secondo giorno si cercherà di dare risposta alla domanda, “come fare dell’amore un progetto maturo e responsabile e non un’esperienza paralizzante e generica?”, insieme al francescano Paul Iorio e alla conduttrice tv Lorella Cuccarini. Tra i temi trattati quelli del matrimonio, della famiglia, della verginità. Terzo giorno, tutto puntato sul “futuro”, insieme al conduttore tv e regista Pif e alla scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi. Il Meeting è aperto ai giovani tra i 17 e i 35 anni. Le iscrizioni sono esclusivamente on-line dalla pagina giovanirieti.it/iscrizione-mewe-2017. La partecipazione richiede un contributo di 50 euro, comprensivo di tutto. Le modalità di pagamento vengono specificate via email al momento dell’iscrizione.