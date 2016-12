Diocesi: Genova, 20 posti letto per persone senza fissa dimora nella parrocchia di Sampierdarena

Il salone parrocchiale trasformato alla sera in dormitorio per persone senza fissa dimora: accade nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Genova Sampierdarena dove, per far fronte all’emergenza freddo di questi giorni, il salone parrocchiale, normalmente dedicato alle attività della comunità, è stato trasformato in un dormitorio con 20 posti letto grazie alle brande messe a disposizione della Protezione civile. “Siamo stati contattati dal Comune e dalla Protezione civile di Genova nell’ambito di un piano comunale per l’accoglienza dei senza fissa dimora durante i periodi nei quali le temperature scendono sotto i 5 gradi – ha spiegato monsignor Giacomo Martino, aiuto pastorale – e il nostro parroco, don Mario Colella, è sempre molto disponibile”. Ieri sera sono state ospitate 5 persone. “Le prime due – ha spiegato ancora Martino – si sono fermate a dormire dopo aver cenato in parrocchia. Le altre ci hanno raggiunto più tardi”. Il servizio di ospitalità serale e notturno è attivo dalle 21 alle 7.30. “La cena è stata preparata dai migranti che ospitiamo in parrocchia. Un giovane parrocchiano si è reso disponibile per fare assistenza notturna mentre altre persone si sono incaricate di preparare ai nostri ospiti la colazione di questa mattina”, ha spiegato ancora il sacerdote genovese. “La carità – ha concluso – inizia davvero a girare”.