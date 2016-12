Diocesi: Gaeta, inaugurata la mostra “Benedetto il frutto del tuo seno”, aperta fino a febbraio

Resterà aperta fino al 5 febbraio 2017 la mostra “Benedetto il frutto del tuo seno”, inaugurata sabato 17 dicembre presso il Museo diocesano di Gaeta. L’installazione consiste in una ricostruzione a grandezza naturale della cripta delle “Madonne del latte”, presente nella chiesa di San Luca Evangelista in Maranola. All’inaugurazione erano presenti l’arcivescovo di Gaeta monsignor Luigi Vari, e autorità dei comuni di Formia e Gaeta. L’esposizione è realizzata in collaborazione con il Parco dei Monti Aurunci, i Comuni di Gaeta e Formia, la parrocchia di san Luca Evangelista di Maranola e l’associazione Maranola nostra: “espressione di una feconda collaborazione tra le parrocchie, enti diocesani, associazioni e amministrazioni comunali”, si legge in un comunicato. La cripta di Maranola è stata scoperta fortuitamente il 28 giugno 1997. Gli affreschi delle Madonne che allattano, con accanto la figura di Sant’Antonio abate, sono stati riprodotti con pannelli fotografici supportati da una struttura lignea appositamente disegnata. Il tema, diffuso in tutta Italia, è quasi sempre legato a rappresentazioni singole come le due presenti nel Museo e risalenti ai secoli XIII e XIV. “Tuttavia – prosegue il comunicato – la particolare ‘densità e ripetitività’ risulta un unicum nel panorama artistico-religioso diocesano”. L’esposizione – ingresso gratuito – si può visitare ogni venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle ore 19.