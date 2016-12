Cardinale Bagnasco: ai parlamentari, “viviamo in un clima di permanente distrazione”. “Gesù ci apre il libro della vita”

Il card. Angelo Bagnasco celebra la Messa prenatalizia per i parlamentari (Roma, 20 dicembre 2016)

“Oggi viviamo in un clima di permanente distrazione, spesso mascherata da impegni gravi, responsabilità importanti. Respiriamo una cultura distraente che vuole farci vivere distratti. Lo scopo sembra quello di impedirci di pensare, di ascoltare le voci che salgono dalle profondità dell’anima, le domande radicali sul senso del nostro essere, dell’esistenza, della morte e dell’oltre”. È quanto ha affermato il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, nella messa prenatalizia per i parlamentari celebrata questa sera a Roma. L’ascolto delle “domande radicali”, invece, risveglia la coscienza “alla libertà” e permette di “accedere alla spiaggia della verità, delle cose come stanno e non come ci fanno credere che siano, o come noi stessi vorremmo illudendoci”. “L’uomo concreto, nonostante le conquiste della scienza e della tecnologia, è consapevole – ha ricordato Bagnasco – che non può farsi con le proprie mani, che la pienezza e il per sempre non sono opera sua, ma vengono da altrove, dall’alto, come un dono”. E “questo ‘dall’alto’ – ha proseguito il porporato – si è rivelato, e ha preso il nome di Gesù, Dio-salva. Ha preso il nome di Emanuele, Dio-con-noi. Egli è entrato nel tempo per aprirci l’eterno, nella finitezza per donarci l’infinito, nella umiltà per farci grandi, nella povertà per rivestirci della ricchezza di figli di Dio. Egli ci ha aperto il libro della vita, la strada dell’umanità vera, della felicità piena. L’uomo partecipa all’opera, ma non è il protagonista, e questo lo aiuta a vivere”.