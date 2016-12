Cardinale Bagnasco: ai parlamentari, schizofrenico che “un cristiano debba mettere fra parentesi la fede per aver accesso al pubblico agone”

Il card. Angelo Bagnasco celebra la Messa prenatalizia per i parlamentari (Roma, 20 dicembre 2016)

“Pensare che un cristiano debba mettere fra parentesi la sua fede per aver accesso al pubblico agone è chiedere di vivere schizofrenici”. Così il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, si è rivolto questa sera ai parlamentari nella messa celebrata a Roma, nella basilica di Santa Maria sopra Minerva, in occasione del Natale. “La Chiesa – ha ricordato Bagnasco – non ha mai preteso di appellarsi all’autorità di Dio, ma sempre ha usato la ragione per offrire ragioni alle visioni, ai principi, alle norme, consapevole che non poco di ciò che fa parte della Rivelazione, è scritto nel libro della natura di cui l’uomo è culmine”. “In questa celebrazione natalizia, vogliamo chiedere al Bambino Gesù – ha quindi concluso il presidente Cei – di essere sapienti e liberi per il bene delle nostre anime, per il senso pieno dei nostri giorni, per costruire il vero bene di tutti, quello cioè che il popolo attende e pretende”.