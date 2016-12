Cardinale Bagnasco: ai parlamentari, “camminare insieme per il bene del nostro amatissimo Paese”

“C’è tanto bisogno di camminare insieme per il nostro amatissimo Paese”. È l’esortazione che il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, ha rivolto ai membri di Camera e Senato al termine della tradizionale messa prenatalizia celebrata questa sera a Roma, nella basilica di Santa Maria sopra Minerva. Per il presule, “la priorità assoluta” per l’agenda politica è il lavoro, ha poi rimarcato a margine della celebrazione. Questo è “il problema più urgente, che la gente sente nella carne”, ha detto Bagnasco. “La disoccupazione è molto alta, specialmente quella dei giovani”, perciò questo problema “s’impone: senza un lavoro non c’è dignità e non c’è progetto di vita”. “Quello che noi vediamo, nelle parrocchie, nelle comunità, nelle diocesi”, ha aggiunto il presidente della Cei, è che la crisi perdura, come dimostrano “le mense e i dormitori”, frequentati da “gente, con molta dignità, che non arriva alla fine del mese e cerca di arrangiarsi nel modo migliore, chiedendo aiuto con pudore, quasi con vergogna”. E al lavoro la Chiesa italiana dedicherà la prossima edizione delle Settimane sociali, a Cagliari nell’ottobre 2017, con l’auspicio – ha concluso Bagnasco – “che queste esperienze, che sono ben preparate con approfondimenti teoretici non piccoli, possano essere un contributo”.