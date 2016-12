Berlino: reazioni da Consiglio ebrei in Germania e Consiglio centrale musulmani

Il Consiglio centrale degli ebrei in Germania è “profondamente scioccato” per la strage di Berlino, ha detto in una dichiarazione ufficiale il presidente Josef Schuster, che ha evidenziato come, “per ironia della sorte, durante il periodo delle feste, in cui la nostra società riflette su valori come la carità, la gentilezza e la pace, il nostro Paese viene colpito in pieno ancora una volta da questo attacco efferato”. Schuster ha rivolto un pensiero alle vittime dell’attentato: “I nostri pensieri sono con le vittime, i loro parenti e amici. Auguriamo a quelli feriti una pronta guarigione”. Charlotte Knobloch, presidente della Comunità ebraica di Monaco di Baviera ha invece espresso una opinione sul fatto che “se fosse confermato il sospetto di un attacco terroristico nel mezzo della capitale tedesca, i nostri peggiori timori diventerebbero reali”. Inoltre, il Consiglio centrale dei musulmani in Germania (Zmd) ha espresso la sua profonda tristezza per l’attacco: “Il Zmd si attiverà con tutti i suoi mezzi a disposizione per non far sorgere mai il seme del male, il panico, l’odio e la discordia tra i gruppi sociali e le religioni”, dice il presidente dell’associazione Aiman Mazyek, che, ricordando gli attentati di Bruxelles, Parigi e Istanbul, ha evidenziato come “ci rendono profondamente colpiti come musulmani”. E ha auspicato che “i responsabili incontrino tutta la forza delle nostre leggi”.