Berlino: Diella (Unitalsi), “continuare a credere nella pace per costruire ponti tra popoli e religioni”

“Oggi in occasione della messa di Natale presieduta dal nostro assistente, monsignor Luigi Bressan, abbiamo pensato di dedicare un momento di preghiera alle vittime di Berlino. In questi momenti occorre credere con maggiore convinzione nella pace che è l’unica vera strada per costruire un ponte tra i popoli e le religioni”. È quanto dichiara Antonio Diella, presidente nazionale di Unitalsi, in merito ai tragici fatti di ieri sera Berlino. Oggi a Roma, presso la chiesa di San Giovannino, si terrà la messa di Natale dell’associazione, presieduta da mons. Bressan, arcivescovo emerito di Trento e assistente ecclesiastico Unitalsi, nel corso della quale si terrà un momento di preghiera in ricordo di quanti hanno perso la vita ieri sera nella capitale tedesca. “Si sta per chiudere un anno difficile, costellato da tante, troppe, notizie di violenze, cataclismi che sembrano cancellare in apparenza la forza di quel bene che non fa notizia, che invece ogni giorno viene portato avanti da tanti uomini e donne in Italia e nel resto del mondo – prosegue Diella -. Proprio in questo giorno di riflessione chiedo alla nostra associazione di continuare questo lavoro silenzioso accanto agli ultimi e ai più fragili. Anche questo è un metodo efficace e duraturo per sostenere la pace”.