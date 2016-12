Berlino: Bünker (luterani austriaci), “restare insieme per non farsi scoraggiare da attacchi vili”

“Profonda tristezza per l’orrore”: è la reazione espressa dal vescovo luterano austriaco Michael Bünker alla notizia dell’attacco al mercato di Natale a Berlino. Nel suo messaggio il vescovo, che è anche segretario generale delle Chiese evangeliche in Europa, ha detto che “alle persone si può chiedere solo di restare insieme e di non farsi scoraggiare da attacchi vili come questo nelle loro convinzioni di vivere in una società aperta su base costituzionale”. Bünker prega per le vittime e i loro parenti, e nella dichiarazione esprime il dolore perché l’attacco “è stato effettuato sulla piazza di fronte a una chiesa, monumento contro la guerra, la violenza e il terrore”. Il vescovo fa riferimento alla scena del crimine presso la Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, la Chiesa della Memoria fondata dall’Imperatore Guglielmo II, gravemente danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e mai ricostruita: oggi la parte rimasta in piedi è il memoriale berlinese per tutti i martiri e le vittime della guerra e delle persecuzioni. Particolare importante in questa occasione è che la Gedächtniskirche si trova esattamente davanti alla Breitscheidtplatz, dove si svolge il mercatino di Natale teatro della strage di ieri sera.