Berlino: Barbieri (Forum Terzo settore), “punire i colpevoli, ma non demonizzare cultura accoglienza”

“Condanniamo con fermezza l’ennesimo atto di terrorismo che colpisce ancora il cuore dell’Europa, questa volta a Berlino, ed esprimiamo profondo cordoglio, vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime. Speriamo inoltre che possa essere ritrovata incolume la giovane italiana che risulta tutt’ora dispersa”. Così si esprime il portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Pietro Barbieri, commentando l’attentato di Berlino. “Seguiamo con apprensione le indagini che porteranno a conoscere la matrice dell’attentato, ma restiamo convinti che, di qualunque natura essa sia, non modificherà l’enorme gravità di un episodio in cui una violenza cieca e agghiacciante ha travolto e ucciso innocenti”. Barbieri afferma: “Nell’augurarci che tutti i colpevoli siano adeguatamente condannati, auspichiamo anche che l’origine degli attentatori non venga strumentalizzata per demonizzare la cultura dell’accoglienza o peggio per incitare all’odio xenofobo. Per terribili e dolorosi che siano, anche questi episodi aiutino a rafforzare una idea integrata di Europa dei popoli e di libertà”.