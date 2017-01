Papa Francesco in visita alla comunità parrocchiale di Santa Maria a Setteville di Guidonia

Nel pomeriggio del 15 gennaio, Papa Francesco si è recato in visita pastorale alla Parrocchia di Santa Maria a Setteville, a Setteville di Guidonia (Roma).

Al suo arrivo, intorno alle ore 15.40, il Papa ha salutato il viceparroco, don Giuseppe Berardino, 50 anni, gravemente malato di sclerosi laterale amiotrofica da più di due anni. Durante l’incontro, durato circa 10 minuti, il Santo Padre ha rivolto sottovoce al sacerdote – immobilizzato al letto ed impossibilitato a parlare – parole di conforto. Dopo una preghiera silenziosa, il Papa ha quindi amministrato al viceparroco il Sacramento dell’unzione degli infermi.

Poi, il Pontefice ha incontrato le varie realtà pastorali della parrocchia e in particolare: trenta anziani ed ammalati, tra cui tre bambini affetti da Sindrome di Down; i ragazzi della catechesi, inclusi molti giovani del percorso post-cresima ed un gruppo di Scout, con i quali si è intrattenuto per più di mezz’ora, rispondendo a diverse domande. Successivamente, il Santo Padre ha salutato 45 bimbi, tutti battezzati nel corso del 2016, ed ha ricordato ai loro genitori l’importanza della famiglia. Quindi, si è svolto l’incontro con un centinaio di fedeli che aiutano il parroco, don Luigi Tedoldi, nell’opera pastorale. A loro, il Pontefice ha dato diversi consigli, soffermandosi sul valore della missione.

Poi, dopo aver salutato i sacerdoti ed i cinque seminaristi della Parrocchia, Francesco si è spostato in sagrestia per confessare quattro penitenti: una giovane coppia, che accudisce il viceparroco, un giovane del percorso post-cresima ed il padre di un bambino ammalato. Alle 17.40 circa, il Papa ha presieduto la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale. Dopo la proclamazione del Vangelo, il Santo Padre ha pronunciato la sua omelia a braccio.

Intorno alle ore 19, prima di lasciare la Parrocchia, il Papa ha salutato i numerosi fedeli radunati davanti alla chiesa sin da mezzogiorno e che hanno seguito la visita attraverso i maxi-schermi allestiti per l’occasione. Alle ore 19.40, il Santo Padre ha fatto rientro in Vaticano.