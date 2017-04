Dalla Resistenza tedesca contro Hitler i semi dell’Europa unita

A sessant’anni dai Trattati di Roma, che diedero avvio alla Comunità economica e politica, è tempo di riconoscere una pagina di storia troppe volte dimenticata. Le voci di laici e religiosi che si opposero al nazismo, credendo in un continente di pace

La Resistenza come fenomeno europeo, affermava nel 1963 Norberto Bobbio, è stata un moto di liberazione nazionale contro il nazismo, “un grande moto di emancipazione umana”. Non a caso nei lager e nelle prigioni dei Paesi occupati dai tedeschi (e nella stessa Germania) sono maturati i due filoni dell’europeismo e dell’ecumenismo, sino ad allora riservati a ristrette élites. Il “Manifesto di Ventotene”, al quale si rifarà la politica europeista, fu scritto al confino nel 1941-42 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi in circostanze proibitive, quando sembrava che nulla potesse fermare Hitler.

Per quell’idea si erano spesi, invano, consapevoli politici europei, come ad esempio, negli anni Venti, il tedesco Stresemann e il francese Briand. Più fortunati i loro successori, tre dei quali, Schuman, Adenauer e De Gasperi, di solida estrazione cattolica e tenacemente avversi alla tirannia, accanto al laico Monnet. La follia omicida di una serie di dittatori non era bastata a spegnere ideali di fraternità e di pace, così che l’opposizione alla violenza aveva naturalmente attecchito anche a livello popolare. Lo dimostrano gli estremi messaggi dei condannati a morte della Resistenza europea, il cui linguaggio è sorprendentemente simile in tutti i Paesi occupati, e negli stessi martiri tedeschi, spesso con accenti religiosi. Con qualche motivo di rammarico (già espresso da Giovanni Paolo II) per l’assenza, nei vari documenti fondanti dell’Unione europea, di un qualsiasi rapporto con le radici cristiane del continente.

L’Europa è comunque un tema intimamente connaturato alla Resistenza, presente nel contributo, forse ingiustamente trascurato, della coscienza tedesca.