May promette “hard” Brexit. È la strada giusta, per rispetto di tutti

La premier britannica ha prospettato un divorzio netto dall'Unione europea, per dar corso alla volontà espressa dai suoi connazionali e tutelarne - sostiene - gli interessi. Ci sono tanti buoni motivi per darle ragione

È quasi un paradosso. A dare l’avvio ai negoziati per il divorzio tra Regno Unito e l’Unione europea sarà il governo della piccola Malta, resasi indipendente proprio da Londra nel 1964. A marzo, infatti, salvo sorprese, la premier Theresa May si presenterà a Bruxelles impugnando l’articolo 50 dei Trattati comunitari, chiedendo di procedere verso la Brexit, l’uscita dall’Europa comunitaria. E in questo primo semestre 2017 la presidenza di turno del Consiglio dei ministri Ue, che assieme alla Commissione Juncker tratterà le condizioni della separazione, spetta proprio alla Valletta.

Resta peraltro da superare il passaggio parlamentare dopo che, il 24 gennaio, la Corte Suprema inglese ha stabilito che Westminster dovrà pronunciarsi sul Brexit. Ma appare un voto poco più che formale, perché difficilmente il parlamento si porrà in contrasto con una decisione popolare.

Così Joseph Muscat, laburista, premier maltese nato a indipendenza acquisita, sarà chiamato al tavolo delle trattative, cui si avvicina suo malgrado. “Purtroppo – ha spiegato durante la recente sessione plenaria dell’Europarlamento – la Gran Bretagna ha deciso di lasciare l’Unione. Noi vogliamo un accordo giusto” per i britannici, che il 23 giugno scorso decisero la Brexit mediante referendum, ma “intendiamo ugualmente salvaguardare il progetto comunitario”, “gli interessi dei restanti 27 Paesi Ue e di tutti gli altri cittadini europei”.

Muscat si esprimeva a poche ore dal discorso con il quale, la scorsa settimana, la May aveva annunciato l’“hard Brexit”, un’uscita chiara e netta dalla “casa comune”, perché “vogliamo – aveva detto – una Gran Bretagna più forte, giusta, unita e rivolta all’esterno”. Stop dunque al mercato unico, stop all’unione doganale, stop agli arrivi “incontrollati” di cittadini Ue sulla terra di Shakespeare; avanti semmai con un accordo commerciale con i 27, perché – bontà sua – “vogliamo rimanere amici dell’Europa”. L’inquilina di Downing Street guarda con favore al rilancio del Commonwealth, con Londra “attore globale”, intenta a trattare, da pari a pari, con Washington, Mosca e Pechino. Si vedrà.

Per Muscat, l’uscita senza mezze misure degli inglesi dall’Ue (benché in Scozia il discorso della May abbia suscitato dure reazioni contrarie),

contribuisce a fare chiarezza ed è un passo “dovuto”.